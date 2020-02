Rai Piemonte – Coppa Italia, Juventus-Milan confermata: i dettagli

NEWS MILAN – Non c’è ancora certezza ufficiale su Juventus-Milan di mercoledì sera, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Da diverse voci, pare sia confermata la sfida. Secondo Rai Piemonte, si giocherà regolarmente allo Juventus Stadium. Ma ad una condizione: divieto d’accesso ai tifosi ospiti.

Un grave danno per la squadra rossonera, già pesantemente penalizzata sul campo tra squalifiche e decisioni dubbie arbitrali nel match d’andata. Non mancano le polemiche, visto che oggi è stata rinviata al prossimo 13 maggio Juventus-Inter che si sarebbe dovuta giocare domani a porte chiuse per il rischio Coronavirus. Nel frattempo oggi, nonostante il rinvio, Stefano Pioli ha parlato a Milan TV: continua a leggere >>>

