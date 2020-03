Raccolta fondi di Ibrahimovic: arrivano le donazioni di Biglia e Donnarumma

ULTIME NEWS – Il regista del Milan Lucas Biglia e il portiere Gigio Donnarumma hanno partecipato concretamente alla raccolta fondi creata da Zlatan Ibrahimovic per far fronte all’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. Gli ospedali italiani del nord Italia sono al collasso, per questo i due calciatori hanno donato rispettivamente 10mila (il portiere) e 7mila euro (l’argentino) per gli ospedali Humanitas di Lombardia e Piemonte.

In seguito, è arrivata un’altra donazione, più onerosa, da Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, che ha devoluto ben 50mila euro. Intanto, Dani Olmo ha parlato dei suoi primi mesi al Lipsia non senza polemiche>>>

