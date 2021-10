Prima pagina Tuttosport: Derby di Torino, vale tutto

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 2 ottobre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 2 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre ovviamente con il derby di Torino. Juric chiede il salto di qualità per fare slancio alla stagione, mentre Allegri deve risalire in classifica. 49 anni fa l'ultimo derby con le squadre a pari punti.