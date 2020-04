Pioli, una conferma al Milan sarebbe un grande passo per la sua carriera

NEWS MILAN – Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli cerca una conferma in rossonero che rappresenterebbe un grande passo per la sua carriera. Dopo una stagione così complicata – scrive la rosea – una eventuale conferma sulla panchina del Milan anche per il prossimo anno avrebbe certamente un gusto particolare e significherebbe una svolta importante nella carriera del tecnico emiliano.

La dirigenza rossonera, tuttavia, continua a pensare anche agli eventuali successori. I nomi sono i soliti: Ralf Rangnick, il profilo scelto da Ivan Gazidis, mentre Luciano Spalletti potrebbe essere il candidato per convincere Paolo Maldini a rimanere in rossonero. E Pioli? Ecco cosa potrà essere decisivo per la sua conferma>>>

