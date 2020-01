Pioli sui tifosi del Milan: “Ci danno tanto, il rapporto deve essere reciproco”

ULTIME NEWS MILAN – L’allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha parlato della grande vicinanza dei tifosi rossoneri nonostante un periodo non certamente esaltante: “I tifosi stanno dimostrando sostegno e passione incredibile. La squadra ne ha bisogno e dobbiamo provare a prendere entusiasmo e forza da loro. Il rapporto deve essere reciproco perché ci danno tanto. Dobbiamo far meglio del girone d’andata e fare più vittorie davanti ai nostri tifosi”. Intanto ecco le parole dell’agente di Dani Olmo che non allontana il Milan, continua a leggere >>>

