Pioli su Piatek: “Convocato e disponibile per giocare”

VERSO CAGLIARI-MILAN – Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello per presentare il match di Cagliari. Ecco le sue parole su Krzysztof Piatek e le indiscrezioni di mercato che lo vedono protagonista: “Se potessi spostare la lancetta dell’orologio al 30 gennaio lo farei. E’ troppo importante il presente e il quotidiano per farci distrarre da altro. Piatek è convocato per domani e disponibile per giocare”, ha chiuso il tecnico emiliano. Sul polacco è forte l’interesse del Tottenham di Mourinho che pensa all’ex Genoa per rimpiazzare l’infortunato Kane: le ultime>>>

