Pioli su Ibrahimovic: “E’ motivato ma non può giocare ancora 90 minuti”

VERSO CAGLIARI-MILAN – Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello per presentare il match di Cagliari. Ecco le sue parole su Zlatan Ibrahimovic, alla sua prima settimana al completo con il resto della squadra: “Una settimana importante. Dobbiamo riuscire a trasformare la quantità di gioco in qualità. E’ stata una settimana utile. Zlatan è motivato e ha portato entusiasmo. Sta bene ed è in buona condizione, ma non potrà giocare 90 minuti. E’ normale che sia così, perché non gioca da tanto”, ha dichiarato l’allenatore emiliano ai giornalisti presenti. Lo svedese pare comunque in vantaggio su Piatek per partire dal 1′: ecco la probabile formazione rossonera>>>

