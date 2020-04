Pioli spiega le transizioni: “Guardare sempre avanti e attaccare lo spazio”

NEWS MILAN – Lezione-video da parte di Stefano Pioli agli allenatori emergenti sul sito MyAiac, la piattaforma dell’associazione allenatori. Lì ha spiegato alcuni concetti tattici fondamentali del suo Milan e in generale delle sue squadre, riportati questa mattina sulla Gazzetta dello Sport.

In particolare il tecnico dei rossoneri ha spiegato il ruolo fondamentali delle transizioni e come devono essere eseguite. “Chi recupera palla deve sempre guardare in avanti, e chi è sopra palla deve attaccare lo spazio, perché è facile trovare una linea impreparata a scappare. Se non è possibile, allora si consolida il possesso”, ha detto Pioli agli allenatori dilettanti.

