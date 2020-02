Pioli, salvo il quarto posto il destino sembra già segnato

NEWS MILAN – Lui al suo futuro non ci pensa. Va avanti per la sua strada e in testa ha solo il presente e quello che può fare con questa squadra. Tuttavia, come riportato questa mattina dalla Gazzetta, il destino di Stefano Pioli sulla panchina del Milan sembra già definitivamente segnato, a meno di clamorosi colpi di scena come la conquista di un ormai insperato quarto posto in campionato. Certo anche la Coppa Italia potrebbe essere un trofeo che in qualche modo consentirebbe a Pioli di aggrapparsi ad un appiglio e cercare di conquistarsi la conferma. Fondamentali, dunque, le prossime sfide per capire quale sarà il futuro dell’allenatore parmigiano. Questa, invece, la coppia d’attacco che il Genoa schiererà domenica a San Siro>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android