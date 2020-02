Pellegatti: “Caldara? La sua avventura al Milan è un mistero”

ULTIME NEWS MILAN – Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale YouTube, ha parlato di Mattia Caldara, ieri titolare in Champions League con l’Atalanta. Al Milan il difensore non è stato giudicato idoneo, ma a Bergamo gioca. Ecco le sue perplessità: “Nascono delle domande dopo la presenza di ieri di Mattia Caldara negli ottavi di Champions League. La sua avventura al Milan rimane un mistero, nonostante le condizioni fisiche migliorate non veniva ritenuto pronto per un inserimento immediato. Gasperini ha invece voluto dargli fiducia anche in Champions League e naturalmente questa cosa ha suscitato qualche perplessità nei tifosi del Milan, ma molto semplicemente i dirigenti rossoneri non lo ritenevano pronto per entrare. Un errore? Vedremo”. Intanto ecco alcune novità sul futuro di Ralf Rangnick al Milan, continua a leggere >>>

