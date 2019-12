Pasqualin: “Milan, prospettive di risalita fumose. Non ci si illuda a gennaio”

NEWS MILAN – Claudio Pasqualin, operatore di calciomercato, ha sottolineato come il Milan stia attraversando una fase davvero complicata della propria storia recente. Queste, a tal proposito, le dichiarazioni rilasciate da Pasqualin in queste ore ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘.

“Il 5-0 subito dal Milan a Bergamo? Uno dei punti più bassi della sua storia recente. Quella dei rossoneri – ha spiegato Pasqualin – è una situazione preoccupante, i tifosi sono attoniti e sgomenti. Le prospettive di risalita sono piuttosto fumose, la situazione economica è quella che è. La sensazione è che i mezzi non siano particolarmente consistenti”.

“Il Milan – ha continuato l’avvocato – non può muoversi se non vende. E anche se vendesse quanto ricaverebbe e da chi? Jesús Suso ad esempio quanto può valere? I tifosi del Milan non devono illudersi che a gennaio ci sarà una svolta radicale. Anzi, devono rassegnarsi. Il Milan deve cercare di terminare la stagione nella maniera più dignitosa possibile senza illudersi che gennaio possa cambiare radicalmente”.

Sembra, però, intanto tutto apparecchiato per il ritorno a Milano di Zlatan Ibrahimovic: per le ultime sul fuoriclasse scandinavo, continua a leggere >>>

