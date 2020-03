Paquetà, ecco quanto peserà nel bilancio del Milan in estate

NEWS MILAN – Il futuro di Lucas Paquetà con la maglia del Milan appare sempre più incerto. Il brasiliano in questa stagione ha deluso davvero le aspettative e i numeri in tal senso parlano da soli. Il numero 39 non ha trovato il giusto feeling né con Giampaolo né tantomeno con Pioli, che nell’ultimo periodo lo ha davvero relegato negli ultimi posti della gerarchia nonostante la crisi di centrocampisti in rosa.

Paquetà è stato pagato 38 milioni 13 mesi fa dalla coppia Leonardo e Maldini e in estate si dovranno fare delle attente analisi sul suo conto. Dopo il 30 giugno il classe 1997 peserà a bilancio 25,25 milioni e per questo motivo il Milan dovrà trovare una società che sia disposta ad investire tale cifra per non incombere in una minusvalenza. Ammesso e non concesso che il club di via Aldo Rossi si voglia privare dell’ex talento del Flamengo. Intanto, chi sarà riscattato è Mattia Caldara: ecco le ultime sul centrale bergamasco>>>

