Paquetà ancora ignorato da Pioli: altri 90 minuti in panchina

NEWS MILAN – Nella gara contro il Genoa il talento brasiliano Lucas Paquetà è stato ancora una volta ignorato dal suo allenatore che lo ha lasciato in panchina per tutta la durata della gara. Addirittura al 91′, il tecnico emiliano Stefano Pioli ha preferito inserire Davide Calabria al posto di Andrea Conti. Una scelta discutibile, ma che forse non avrebbe cambiato le sorti di una gara maledetta fin dall’inizio, sebbene nel match d’andata il brasiliano fu decisivo subentrando a gara in corso.

Se davvero dovesse essere confermato l’arrivo in rossonero di Ralf Rangnick, uno dei principali obiettivi del tedesco sarà quello di cercare di rivitalizzare un talento per cui il Milan ha investito la bellezza di 35 milioni un anno fa. Intanto, lo scontro tra Boban e il Milan ora si sposterà in tribunale: ecco le ultime>>>

