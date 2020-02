Pantani, il ricordo del Milan a 16 anni dalla sua scomparsa

ULTIME NEWS MILAN – Attraverso i propri canali social, il Milan ricorda l’ex ciclista Marco Pantani scomparso tragicamente il giorno di San Valentino di 16 anni fa. Ancora oggi non sono note chiaramente le dinamiche della morte del Pirata, ritrovato senza vita in un albergo di Rimini. “Oggi sono 16 anni da quando abbiamo perso il nostro tifoso Milanista, Marco Pantani, che ci mancherà per sempre. Ciao Pirata”, le parole del club rossonero.

Intanto, ieri sera Stefano Pioli non è rimasto assolutamente soddisfatto della direzione di gara di Valeri: ecco le sue parole al termine della gara>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android