Panchina Milan – Dalla Spagna: Emery la prima alternativa a Rangnick

PANCHINA MILAN – Secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano spagnolo ‘AS’, la prima alternativa a Ralf Rangnick per la panchina del Milan sarebbe Unai Emery.

La carriera del tecnico spagnolo come tutti sappiamo ha avuto un’importante impennata verso il successo nel corso delle 4 stagioni alla guida del Siviglia, che hanno portato il club andaluso ad alzare per ben 3 anni consecutivi l’Europa League. Successi che sono valsi ad Emery l’opportunità di allenare un top team come il Paris Saint Germain per 2 anni. Alla guida dei parigini ha deluso in ambito europeo, mentre in Francia ha vinto in tutto 7 trofei.

Delusione totale, invece, alla guida dell’Arsenal a partire dal 2018. Coi Gunners colleziona un quinto posto in campionato nella passata stagione ed un esonero in quella attuale a fine novembre, in seguito alla sconfitta casalinga contro l’Eintracht Francoforte in Europa League, mentre in campionato si trovava all’ottavo posto. Emery nella sua esperienza londinese ha avuto modo di conoscere per alcuni mesi l’attuale amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis. Il favorito comunque rimane ad oggi Rangnick: le sue smentite sono state solo di facciata?

