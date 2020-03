Paganin: “Milan, Rangnick in Serie A e tetto ingaggi: ecco cosa penso”

NEWS MILAN – L’ex calciatore Massimo Paganin ha parlato dell’impatto che potrebbe avere Ralf Rangnick in Serie A: “Il campionato italiano è molto complesso, inserire un nuovo tecnico in una società che non ha trovato ancora un equilibrio potrebbe essere deleterio”.

Poi sul ‘tetto ingaggi‘, questione molto cara a Ivan Gazidis: “Ridurlo vuol dire ridurre le possibilità del Milan di ottenere grandi risultati. In questo momento il Milan non ha giocatori di primissima fascia e sta ottenendo risultati non all’altezza”.

Intanto sulla questione stadi a porte chiuse… il giornalista de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, ha fatto il punto sulle perdite economiche dei club: continua a leggere >>>

