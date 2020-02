Nuovo Stadio – Oggi nuovo incontro in programma: non ci sarà Sala

NUOVO STADIO – E’ atteso un nuovo incontro quest’oggi tra rappresentanti di Milan, Inter e del Comune per discutere il progetto del nuovo stadio di San Siro. Non ci saranno né il presidente dei rossoneri Paolo Scaroni né l’Ad dei nerazzurri Alessandro Antonello: le parti discuteranno delle volumetrie extra-stadio (grattacieli e spazi commerciali) e del valore di San Siro. All’incontro mancherà anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Dopo le novità delle ultime settimane, c’è molto ottimismo affinché si possa arrivare in breve tempo ad una decisione positiva per tutte le parti. Intanto, è stato designato l’arbitro per Milan-Torino: ecco chi sarà>>>

