Novellino: “Non mi piace il Milan attuale. Ci vuole un giocatore come Ibrahimovic”

NEWS MILAN – 151 presenze con la maglia rossonera, lo “Scudetto della Stella” nella stagione 1978-1979: Walter Novellino è tornato a parlare di Milan e lo ha fatto ai microfoni di “Radio Sportiva‘. L’ex centrocampista è tornato sulla pesante sconfitta subita dai rossoneri a Bergamo, oltre ad aver parlato anche dell’imminente arrivo di Ibrahimovic.

“A me non piace il Milan attuale. Non mi piacciono i giovani che ha ed il modo di approcciarsi alla gara, ci deve essere rispetto. Ci sta di perdere con l’Atalanta ma c’è un comportamento da rispettare”. Novellino entra in scivolata anche su Davide Calabria: “Non si perde una partita 5-0 e poi uscire fuori, bisogna essere professionisti sempre. Dopo una sconfitta così si sta male, si torna a casa e si riflette”.

Su Ibrahimovic invece: “Al Milan manca il carattere e la personalità di Ibrahimovic, ci vuole un giocatore di questa statura. Penso che possa fare benissimo perché è un giocatore che può dare ancora molto”. Anche Antonio Nocerino, ex compagno di squadra di Ibrahimovic ha lasciato alcune dichiarazioni sul suo conto, continua a leggere >>>

