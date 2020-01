Novellino: “Ibrahimovic può ancora spostare gli equilibri”

ULTIME MILAN – Adesso è ufficiale davvero. Tutto fatto. Dalle visite mediche alla firma sul contratto. Zlatan Ibrahimovic è di nuovo un giocatore del Milan, a distanza di sette anni e mezzo dalla precedente esperienza. Grandissimo entusiasmo per lui tra i tifosi e in tutto l’ambiente milanista. Ne ha parlato, ai microfoni di TuttoMercatoWeb, anche l’ex giocatore rossonero a oggi allenatore senza squadra Walter Novellino, che ne ha parlato benissimo, spiegando come possa ancora fare la differenza. Ecco le sue parole: “Ibrahimovic sposterà tutto. Ha ancora grande voglia e carattere. Fisicamente sta bene, è a posto. Sposterà parecchi equilibri al Milan e non solo”. Per le reazioni dei tifosi… Continua a leggere >>>

