ULTIME NEWS MILAN – In occasione della conferenza stampa di presentazione di Sassuolo-Napoli, il tecnico dei partenopei Rino Gattuso ha avuto un lapsus citando erroneamente il Milan. Nella testa dell’ex centrocampista numero 8 probabilmente c’è sempre il club rossonero, dal momento che dal 1999 al 2012 ha vestito quei colori quotidianamente come calciatore e poi allenatore per una stagione e mezzo dal 2017 al 2019. Una seconda pelle, insomma, difficilmente dimenticabile.