NEWS MILAN – In occasione della 22^ giornata di Serie C Girone A, il Monza pareggia in casa il derby contro il Como 1-1. Per i biancorossi è andato a segno l’ex Milan Gabriel Paletta, pareggiando il gol del vantaggio comasco firmato da Marano. La squadra di Brocchi, nonostante lo stop, è sempre in testa al campionato (50 punti) con la bellezza di 10 punti di vantaggio sul Pontedera secondo in classifica.

