Monza, Brocchi: “Ibrahimovic? Conoscendo Berlusconi una chiacchierata c’è stata”

CALCIOMERCATO MILAN – Il tecnico del Monza ed ex centrocampista del Milan Cristian Brocchi ha parlato a Radio Sportiva anche del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Nei giorni scorsi era circolata anche la voce di una presunta trattativa per portare in biancorosso l’attaccante svedese. Brocchi ha risposto cosi: “Conoscendo lui e Berlusconi, una chiacchierata l’hanno fatta. Ma si sta parlando di qualcosa di incredibilmente grande e non so se ci sia stato qualcosa di più”. Intanto, ecco le ultime sullo svedese>>>

