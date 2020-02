Milan, vista sull’Europa trascinato da Rebic: 7 reti nel 2020

NEWS MILAN – Il Milan punta la gara contro il Genoa di domenica alle ore 12.30 per cercare di riprendere immediatamente la rincorsa ad un posto in Europa. Con il quarto posto valido per la prossima Champions League ormai quasi definitivamente sfumato, il club rossonero ha ancora alla sua portato la qualificazione all’Europa League e, chissà, magari anche attraverso la Coppa Italia.

Per credere in questa rimonta, il Milan si affida tra gli altri al suo talismano e al calciatore che in questo 2020 sta facendo più di tutti la differenza: Ante Rebic. Il croato dalla gara contro l’Udinese di gennaio è completamente diventato un altro calciatore. Lo stimolo Ibrahimovic e il cambio modulo adottato da mister Pioli hanno permesso all’ex Eintracht Francoforte di cambiare notevolmente il suo modo di stare in campo, diventando un punto fermo nel 4-2-3-1 del tecnico emiliano.

Nel nuovo anno Rebic ha segnato 7 reti – di cui 6 in campionato nelle ultime 6 gare – e un assist. Ha preso parte, dunque, a ben 8 gol su 14 realizzati dal Milan nel 2020. Il Milan si affida a lui nel presente e si augura di poterlo fare anche in futuro. Certamente resterà anche la prossima stagione, visto che il croato è in prestito biennale, ma non c’è una cifra fissata per il riscatto. Dunque, il fatto che Rebic stia continuando a fare così bene paradossalmente potrà poi risultare un “problema economico” per il Milan.

Boban e Bobic (ds dell’Eintracht) sono amici. Si conoscono bene e la trattativa può essere facilitata in questo senso, ma secondo diverse fonti il club avrebbe già fissato il prezzo a 40 milioni. Certo, poi, bisognerà valutare anche il futuro di Andre Silva, che in estate ha fatto il percorso inverso di Rebic. Il portoghese è fermo a 4 reti in stagione e non è detto che i tedeschi abbiano intenzione nel 2021 di riscattarlo. Un altro volto che ha cambiato la stagione dei rossoneri è certamente Bennacer>>>

