Milan-Verona, Musacchio non recupera: Kjaer ancora dal 1′

VERSO MILAN-VERONA – Mateo Musacchio non dovrebbe recuperare dal suo problema al polpaccio in vista della gara di domenica alle ore 15.00 a San Siro contro l’Hellas Verona. Simon Kjaer partirà ancora una volta dal 1′, quinta partita consecutiva da quando è arrivato dall’Atalanta. Il danese si sta rivelando fin qui un innesto importante, di livello e di esperienza. Presto per fare un bilancio ma se continua così certamente il club lo riscatterà per 2,5 milioni dal Siviglia.

