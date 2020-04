Milan: “Uno dei più grandi artefici della nostra storia: auguri Sacchi!”

NEWS MILAN – Il Milan attraverso i propri canali social ha augurato un buon compleanno al suo ex allenatore Arrigo Sacchi che oggi spegne 74 candeline. L’ex allenatore di Fusignano è stato esaltato dal club rossonero su Twitter: “Buon compleanno a uno dei più grandi e memorabili artefici della nostra storia: tanti auguri ad Arrigo Sacchi!”.

Sacchi ha guidato il Milan dal 1987 al 1991, per poi tornare alla guida dei rossoneri nella stagione 1996-97 dopo la parentesi sulla panchina della Nazionale (1991-1996). Oggi opinionista televisivo, Sacchi ha contribuito a rivoluzionare il gioco del calcio, dando vita ad una delle squadre più forti di tutti i tempi in grado di vincere la Coppa dei Campioni nel 1989 e nel 1990. Nel giorno del suo 74esimo compleanno, Sacchi ha rilasciato una bella intervista alla Gazzetta. Per le sue dichiarazioni, continua a leggere>>>

