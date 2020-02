NEWS MILAN – Il Milan è la squadra che ha subito meno tiri nel corso dei primi tempi di questa Serie A (105): infatti i rossoneri sono la formazione che in percentuale ha incassato meno reti nelle prime frazioni di gara (29% – 9/31). Intanto, oggi Valeri non ha concesso un rigore per fallo di mano molto simile a quello di Calabria di giovedì sera: continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android