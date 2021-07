Milan, ufficiale l’amichevole contro la Pro Sesto: data e ora / News

Il Milan, attraverso il proprio proprio profilo Twitter, ha comunicato data e ora della prima amichevole stagionale contro la Pro Sesto

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha ufficializzato la prima amichevole stagione, che avrà luogo in quel di Milanello. L'avversario sarà la Pro Sesto, club di Serie C. Il match è fissato per sabato 17 luglio alle ore 17. Ecco il post del club rossonero.