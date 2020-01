Milan-Udinese, i numeri di Ibrahimovic nell’unico precedente contro i bianconeri

ULTIME NEWS MILAN – Tra pochi minuti Milan-Udinese andrà in scena a San Siro davanti a 60 mila spettatori. Molto del merito di questa cornice di pubblico è di Zlatan Ibrahimovic, che partirà dal primo minuto per la seconda volta consecutiva dopo Cagliari. Lo svedese ha giocato una sola volta contro i bianconeri con la maglia rossonera nel gennaio 2011, in una sfida a dir poco pirotecnica finita 4-4. L’allora numero 11 ha messo a segno un gol e fornito un assist. Come finirà oggi? Intanto ecco le parole di Rafael Leao su di lui e sul match, continua a leggere >>>

