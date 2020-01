Milan-Udinese, Gotti: “Dovevamo sfruttare le occasioni”

ULTIME MILAN – Una partita bellissima, con la vittoria rossonera all’ultimo secondo. Milan-Udinese finisce 3-2. Al termine del match ecco le parole di Luca Gotti a DAZN.

Sul gol all’ultimo: “Non riesco a capire cosa sia successo alla fine, eravamo sotto la linea della palla. Non è un problema di disorganizzazione o disattenzione. È stato un episodio che può capitare in un momento molto caldo”.

Sulle occasioni: “Il torto è non aver sfruttato le occasioni create. Dovevamo provare a sfruttare l’andamento della partita, con gli spazi in mezzo al campo e le ripartenze. È un rischio calcolato. Ribattere colpo su colpo. Se dai al Milan la sensazione di arrendevolezza è finita”

Su De Paul: “Non so quanto vale. So quanto vale come giocatore. Penso che abbia qualità che lo possono fare collocare in diversi punti. Mi piace molto l’idea di centrocampista totale, cosa che lui può fare. Viene percepito solo come giocatore di talento, mentre ha numeri che gli consentono di essere considerato di livello sotto tutti gli aspetti”.

L’errore tattico: “Il gol forse è meglio se non lo rivedo…”

Su Lasagna: “Ha fatto una grandissima prestazione, a prescindere dal gol. Se fa prestazioni così, tanto di cappello”.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android