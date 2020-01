MILAN-UDINESE – E’ appena terminato il primo tempo tra Milan e Udinese a San Siro. Rossoneri in svantaggio per il gol di Jens Stryger Larsen al minuto numero 6. Evidente l’errore di Gianluigi Donnarumma che si rende protagonista di un’uscita fin troppo avventata. Per continuare a seguire il match Live con noi, continua a leggere >>>

