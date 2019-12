Milan, tre regali sotto l’albero per dare una scossa alla stagione

NEWS MILAN – Come viene riportato da gazzetta.it, non è stato un Natale felice per il Milan. L’umiliante sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta non è stata digerita da nessuno, in particolare da Stefano Pioli, ma la speranza è che con il nuovo anno le cose possano cambiare con tre doni sotto l’albero.

Il primo ovviamente è quello di Zlatan Ibrahimovic. Certo, lo svedese ha 38 anni, ma il fatto che il centravanti sia un’aggiunta di peso in un Milan che fa una fatica tremenda a segnare,è fuori discussione. In un gruppo che ha dimostrato di difettare di personalità, Ibrahimovic sarebbe perfetto per stimolare e aumentare le responsabilità degli altri calciatori della rosa. Insomma, Pioli si ritroverebbe un calciatore importante sia sia dentro e sia fuori dal campo.

Un altro dono è quello del talento. Il Milan ha acquistato dei giovani calciatori che però stanno deludendo dal punto di vista della qualità: Rafael Leao, Bennacer, Paqueta (se resterà) ecc. E’ indubbio che la squadra non abbia minimamente aiutato, ma è anche vero che questi giocatori hanno tutte le potenzialità per poter far di più. Serve una svolta, altrimenti la risalita sarà molto complicata.

L’ultimo regalo da scartare è Jesus Suso. Il girone d’andata dello spagnolo è stato disastroso: considerando le sue qualità, è stato probabilmente il più deludente tra le fila rossonere. La speranza è che nel 2020 ci possa essere un cambio di passo, anche perchè la crisi di Piatek in termini di gol sembra essere collegata all’involuzione di Piatek. Di solito lo spagnolo aveva abituato i tifosi al letargo con l’arrivo dell’inverno, dopo i primi due-tre mesi giocati alla grande, mentre adesso la crisi è arrivata fin da subito. Ci sarà la svolta nei prossimi mesi? Intanto ecco la richiesta del Milan al Psg per Paqueta, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android