Milan-Torino, promozione per gli universitari: biglietti a 10€

MILAN-TORINO – Torna la promozione dedicata agli studenti universitari! In occasione della 24° giornata di Serie A tra Milan e Torino, in programma lunedì 17 febbraio alle 20.45, tutti gli universitari potranno acquistare biglietti per il Primo Verde, il Primo Blu e il Primo Arancio Laterale a soli 10€.

Farlo è semplice, basta presentarsi con il badge universitario e un documento d’identità presso la biglietteria di Casa Milan, a un punto vendita Vivaticket o direttamente ai botteghini dello stadio il giorno partita. La promozione è riservata agli studenti universitari Under28.

Fonte: acmilan.com

