Milan-Torino, in dubbio Millico e Verdi: il report di oggi

VERSO MILAN-TORINO – Allenamento tecnico per il Torino, questa mattina al Filadelfia, in preparazione alla trasferta di lunedì sera a San Siro contro il Milan, posticipo della ventiquattresima giornata di campionato. Ancora cure per Millico, mentre Verdi non si è allenato causa attacco febbrile. Belotti e compagni svolgeranno domani pomeriggio la sessione di rifinitura cui seguirà – per i calciatori convocati – la partenza per il ritiro prepartita.

(Fonte: Torinofc.it)

