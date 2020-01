VERSO MILAN-TORINO – I prossimi avversari del Milan in Coppa Italia, il Torino di Walter Mazzarri – confermato da Cairo -, resterà in ritiro a Novarello fino al giorno della gara di martedì. Tra i convocati della squadra granata non ci sarà Iago Falque che potrebbe essere ceduto da un momento all’altro. In uscita anche Simone Zaza: ecco dove potrebbe andare>>>

