VERSO MILAN-TORINO – Il Milan domani mattina si troverà a Milanello per svolgere la rifinitura in vista del match di lunedì sera contro il Torino. A seguire ci sarà la conferenza stampa di Stefano Pioli che alle 13.30 presenterà la gara contro i granata di Moreno Longo. Per sapere il programma del Torino e l’orario della conferenza stampa, continua a leggere>>>

