Milan Top News – Vittoria contro L’Udinese per 3-2: Rebic decisivo

MILAN TOP NEWS – Per la prima volta da quando Stefano Pioli siede sulla panchina del Milan, i rossoneri riescono ad aggiudicarsi il successo in rimonta. A San Siro, infatti, è l’Udinese a passare in vantaggio complice un’uscita sbagliata di Gigio Donnarumma che regala il gol a Stryger Larsen. Il Milan però sa reagire e la ribalta prima con Rebic e poi Theo Hernandez nella ripresa. Sesta rete stagionale per il terzino francese. Nel finale però Lasagna pareggia di tesa, ma Rebic al 93′ fa doppietta e fa esplodere lo stadio. Per i rossoneri è il terzo successo consecutivo tra campionato e Coppa Italia.

In tema mercato, la notizia principale di oggi è il blocco delle operazioni in entrata per il Fenerbahce che al momento non potrebbe più acquistare Ricardo Rodríguez. Tutto in stand-by. Prima della gara contro i friulani ha parlato Frederic Massara, ds del Milan, ecco le sue parole>>

