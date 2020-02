Milan Top News – Vigilia di Coppa Italia, parlano Maldini e Pioli

MILAN TOP NEWS – Vigilia di Coppa Italia oggi per Milan e Juventus, con i rispettivi allenatori Stefano Pioli e Maurizio Sarri che hanno presentato il match. Il tecnico emiliano ha parlato a Milan TV e a Rai Sport, mentre l’allenatore toscano ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa. I bianconeri hanno anche diramato la lista dei convocati, mentre i rossoneri li sveleranno domani mattina. Oggi in casa Milan ha parlato anche il dt Paolo Maldini: l’ex numero 3 rossonero ha parlato del presente ma anche del futuro del quale ancora non c’è certezza, né per lui né tantomeno per Pioli. Maldini ha parlato anche di Rangnick e Ibrahimovic. Voci di Marcelino come futuro allenatore rossonero: il suo agente, però, ha negato ogni voce.

