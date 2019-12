Milan Top News – Vigilia di campionato, parla Pioli: spunta Matic

MILAN TOP NEWS – Vigilia di campionato in casa Milan che domani alle 12.30 affronterà in trasferta l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Sia il tecnico dell’Atalanta che Stefano Pioli sono intervenuti oggi in conferenza stampa per presentare la gara del Gewiss Stadium. I bergamaschi recuperano Gomez e Ilicic che rientrano nella lista dei convocati. Il Milan recupera Musacchio che ha smaltito il piccolo fastidio muscolare accusato questa mattina. Piatek favorito ancora su Leao dal 1′, mentre Rodríguez prenderà il posto di Theo Hernandez.

In tema di mercato, il nome di oggi è Nemanja Matic del Manchester United che potrebbe lasciare i Red Devils a gennaio. Il serbo piace anche all’Atletico Madrid. Mandzukic è ad un passo dal trasferimento in Qatar, mentre Ibrahimovic ragiona ancora sul suo futuro. Todibo nelle prossime settimane scioglierà le riserve e deciderà il suo futuro: intanto lui piace anche al Monaco. Sempre probabile la partenza di Kessie.

