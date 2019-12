Milan Top News – Todibo vuole i rossoneri, Rebic può tornare in Germania

MILAN TOP NEWS – Continuano i contatti tra Milan e Barcellona per Jean-Clair Todibo, difensore centrale francese classe 1999. Anche nella giornata ieri, nel lancio del tour delle leggende per i 120 anni del Milan e del club blaugrana, Boban ha avuto modo di parlare con i catalani che hanno fissato a 20 milioni il prezzo del cartellino del ragazzo, ma comunque trattabili vista la volontà dell’ex Tolosa di lasciare Barcellona. Sul fronte Ibrahimovic il Milan rimane in attesa, ma intanto studia le eventuali alternative. Sullo svedese è piombato l’Everton che a breve annuncerà Ancelotti nuovo manager.

Per quanto riguarda Ricardo Rodríguez sembra una sfida a due tra Napoli e Fenerbahce. Sul rinnovo di Bonaventura non sarebbero ancora pervenute offerte al centrocampista che attende gennaio. Chi potrebbe già salutare è Ante Rebic che a gennaio può fare ritorno all’Eintracht Francoforte.

Intanto, questa sera si è svolta la festa di Natale del settore giovanile. Tanti gli ospiti presenti a San Siro, da Donnarumma a Pioli, da Romagnoli a Maldini, passando per Giacinti e Massara. La squadra ha ripreso ad allenarsi oggi pomeriggio a Milanello in vista della gara contro l’Atalanta di domenica. Ecco il report della seduta odierna>>>

