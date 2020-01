Milan Top News – Stop Todibo, spunta Christensen: Piatek saluta?

MILAN TOP NEWS -Il giorno dopo il pareggio contro la Sampdoria, i temi di giornata sono prettamente legati all’ennesima prestazione negativa dei rossoneri mostrata ieri a San Siro contro i blucerchiati. Il periodo negativo continua nonostante il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, il quale però avrà bisogno di un periodo per tornare ad essere in una condizione fisica tale per poter fare la differenza.

Intanto, però il Milan avrebbe deciso di mettere in vendita Piatek a fronte di una offerta importante e alcuni club si sarebbero fatti avanti. Per Todibo ci sarebbe stata una brusca frenata, coi rossoneri che avrebbero virato su altri profili come il danese del Chelsea Andreas Christensen. In tema cessioni è sempre calda la trattativa Rodríguez-Fenerbahce coi turchi in Italia per chiudere. In uscita sempre Borini e Rebic, mentre a centrocampo spunta il nome di Bentaleb.

I rossoneri, poi, sono tornati ad allenarsi per preparare al meglio la gara in trasferta a Cagliari di sabato pomeriggio. Ecco il report da Milanello>>>

