Milan Top News: sorpresa Politano! Reina e Borini ai saluti

MILAN TOP NEWS – Ieri sera ci eravamo lasciati con l’indiscrezione di mercato che vedeva l’Aston Villa essere pronto ad offrire 30 milioni per Piatek. Le novità di oggi sono che anche il Tottemham e il Siviglia sarebbero interessate al centravanti polacco. I Villans, in compenso, hanno chiuso per Pepe Reina che anticiperà di un anno e mezzo la chiusura della sua avventura coi rossoneri. Anche Borini lascerà a breve Milanello. Il suo agente ha rivelato come presto arriverà la decisione sul suo futuro, che dovrebbe essere l’Hellas Verona. Sempre in tema di mercato il nome per la difesa potrebbe essere un ritorno di fiamma per Daniele Rugani, vista la probabile cessione anche di Mattia Caldara, destinato a tornare all’Atalanta. I rossoneri, poi, avrebbero incontrato oggi gli agenti di Matteo Politano, con l’Inter che avrebbe dato l’ok alla sua uscita.

Per quanto riguarda le vicende extra campo, oggi è tornato a parlare David Han Li, ex vicepresidente del Milan. In vista della gara di sabato, i rossoneri si sono allenati a Milanello per preparare la trasferta di Cagliari. Ai nostri microfoni in esclusiva ha parlato Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ed ex sia di rossoneri che di rossoblù.

