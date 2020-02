Milan Top News – Si avvicina il Torino, vittorie per Primavera e Femminile

MILAN TOP NEWS – Come ogni serata ecco le notizie più importanti raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it. Antivigilia di campionato per il Milan che lunedì sera affronterà a San Siro il Torino di Moreno Longo. I rossoneri si sono allenati nel pomeriggio di oggi a Milanello (qui il report), mentre domani svolgeranno la rifinitura nella mattinata e a seguire Stefano Pioli presenterà la gara in conferenza stampa (ore 13.30). Giornata di vittorie larghe e importanti, invece, per il Milan Primavera (gol e highlights) corsaro 3-0 a Parma e per il Milan Femminile (gol e highlights) che batte in trasferta il Tavagnacco 4-0. Queste le parole di capitan Giacinti al termine della gara. Intanto, a giugno sarà Ibrahimovic a decidere che ne sarà del suo futuro: continua a leggere>>>

