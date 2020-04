Milan Top News – Rossoneri su Tonali, novità su Rangnick

MILAN TOP NEWS – Come ogni sera ecco le notizie più importanti della giornata raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it. Nella giornata in cui Zlatan Ibrahimovic riprende ad allenarsi sul campo, ma quello dell’Hammarby a Stoccolma, sono sempre in primo piano le voci e le indiscrezioni sul mercato, chiaramente da prendere ancora con le pinze.

I rossoneri, come detto ieri, da tempo seguono Sandro Tonali regista del Brescia e in estate si tenterà l’assalto. Su Milik, invece, c’è un’offerta dello Schalke 04 che potrebbe, dunque, inserirsi tra i rossoneri e l’attaccante polacco. Bonaventura dirà addio a fine stagione, ormai sembra certo, mentre anche il futuro di Calhanoglu può essere incerto.

Sul fronte allenatore, Ralf Rangnick rimane il primo nome della lista dei rossoneri. Un’idea promossa da Ariedo Braida, tra gli altri, mentre sul futuro di Timo Werner ecco tutta la verità. Parole importanti anche di Ivan Gazidis: continua a leggere>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓