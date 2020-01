Milan Top News – Presentati Kjaer e Begovic: novità Suso-Under

MILAN TOP NEWS – Sono stati presentati oggi a Milanello gli ultimi due rinforzi del Milan Simon Kjaer, danese centrale di difesa arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia, e il portiere Asmir Begovic, prestito secco dal Borunemouth. I rossoneri hanno poi sostenuto la seduta odierna in preparazione alla gara di domenica a San Siro contro l’Udinese, club che arriva da tre gare consecutive vinte in campionato.

Per quanto riguarda il mercato, Reina è stato presentato all’Aston Villa e ha rivelato il motivo per cui venne acquistato dal Milan 1 anno e mezzo fa. Ricardo Rodríguez è ormai prossimo al trasferimento al Fenerbahce e domani sarà a Istanbul. Kessie richiesto dall’Arsenal, mentre il PSG per Paquetà sembra si sia defilato. Interesse concreto per Dani Olmo, anche se l’operazione non è facile. Oggi a Casa Milan si è visto Augusto Paraja, procuratore del centrale paraguaiano Omar Alderete del Basilea. Con Politano alla Roma, non è da escludere anche lo scambio tra giallorossi e Milan tra Cengiz Under e Jesùs Suso.

