Milan Top News – Positivo anche Gabbiadini, novità Rangnick

MILAN TOP NEWS – Come ogni sera ecco le notizie più importanti della giornata raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it. Dopo il caso di Daniele Rugani, oggi la Serie A ha visto un altro calciatore risultare positivo al tampone per il Coronavirus. Si tratta dell’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini, che rilasciato le prime parole.

In quarantena da oggi non solo Inter e Juventus, ma anche Sampdoria e Verona, che si sono affrontate lo scorso weekend. Primi casi anche in NBA coi giocatori degli Utah Jazz Gobert e Mitchell. La UEFA, tuttavia, nonostante l’emergenza continua a far giocare e questa sera quasi tutti gli ottavi di finale di Europa League si sono svolti regolarmente. Da domani, poi, si dovrebbe stoppare tutto, con l’Europeo del 2020 che potrebbe essere rinviato nei prossimi giorni al 2021.

In casa Milan si continua a parlare del futuro di Ralf Rangnick, con il suo agente che ha parlato del suo rapporto con Gazidis e delle possibilità che vada ad allenare i rossoneri la prossima stagione. L’emergenza Coronavirus continua ad essere il tema principale da trattare: ecco il bollettino di oggi in Italia>>>

