Milan Top News – Porte chiuse fino al 3 aprile, novità su Milan-Genoa

MILAN TOP NEWS – Come ogni serata ecco le notizie più importanti di oggi raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it. Giornata di riposo in casa Milan dopo la trasferta a vuoto di ieri in quel di Torino, visto il rinvio a data da destinarsi della gara di Coppa Italia contro la Juventus (qui tutte le info a riguardo).

Per quanto riguarda il prossimo impegno dei rossoneri sarà con ogni probabilità il match contro il Genoa – recupero della 26^ giornata – che si giocherà domenica alle 12.30 (esattamente come sarebbe dovuto essere domenica scorsa) rigorosamente a porte chiuse. E così sarà in tutta Italia fino al 3 aprile, come riportato dal Decreto Legge emanato nel tardo pomeriggio di oggi.

Nella convulsa giornata di oggi c’è stato ancora spazio alle polemiche con il botta e risposta tra Massimiliano Mirabelli, che ha attaccato ancora una volta l’attuale dt rossonero, e Paolo Maldini, il quale stavolta non è rimasto zitto. Intanto, Zlatan Ibrahimovic – il cui futuro in rossonero è sempre più incerto – sarà ospite sabato sera all’8^ puntata di C’è Posta per Te.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android