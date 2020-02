Milan Top News – Parla Theo Hernandez, Tapiro d’oro a Ibrahimovic

MILAN TOP NEWS – Antivigilia di Coppa Italia per Milan e Juventus che giovedì sera si affronteranno a San Siro per la semifinale di andata. I rossoneri si sono allenati nel pomeriggio e a seguire Theo Hernandez ha rotto il silenzio, rispondendo ad alcune domande su Twitter che gli hanno rivolto i tifosi del Milan e non solo. In serata. Valerio Staffelli ha consegnato un Tapiro d’oro a Zlatan Ibrahimovic, che col sorriso ha lasciato alcune dichiarazioni a Striscia la Notizia: ecco le sue parole.

In vista della gara di domani Pioli non parlerà in conferenza stampa, mentre lascerà interviste in esclusiva solo a Milan TV e Rai Sport. Sarri, al contrario, parlerà alle 13,45 alla stampa, poi i bianconeri si alleneranno prima di partire alla volta di Milano.

