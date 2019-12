Milan Top News – Parla Romagnoli, novità di mercato

MILAN TOP NEWS – Il Milan continua a Milanello la preparazione alla gara di domenica al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta. Il match sarà diretto da La Penna, con Irrati al VAR e Mariani IV uomo. Dubbio in attacco per il tecnico rossonero Stefano Pioli con Piatek che è insidiato da Leao entrato molto bene contro il Sassuolo. In vista della gara contro i bergamaschi ha parlato capitan Romagnoli.

Importanti novità di mercato nella giornata di oggi. Mino Raiola e il Milan dovrebbero incontrarsi negli uffici di via Aldo Rossi prima di Natale e fare il punto della situazione per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic. L’agente di Fabio Borini – ai microfoni di Radio Rossonera – ha annunciato che il suo assistito a gennaio cambierà aria visto lo scarso impiego in questa stagione. Importanti novità anche su Ricardo Rodríguez su cui è forte l’interesse dei turchi del Fenerbahce. L’Atalanta insiste per Caldara, Calabria potrebbe rinnovare il proprio contratto, mentre per il centrocampo ci sono diverse ipotesi, ma quella di Xhaka potrebbe essere quella più concreta. Todibo rimane l’obiettivo numero uno in difesa, mentre l’avventura di Rebic è già ai titoli di coda..

