Milan Top News – Parla Rebic, novità sugli infortunati

MILAN TOP NEWS – Come ogni serata ecco le notizie più importanti raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it. In un’intervista rilasciata ad un giornale croato e ripresa questa mattina dalla Gazzetta, Ante Rebic ha raccontato i suoi primi mesi vissuti al Milan. Un inizio complicato, ma l’opportunità ora di giocare con continuità. Novità importanti per quanto riguarda le condizioni degli infortunati. Lesione muscolare per Kjaer – sarà out a Firenze – mentre lavoro differenziato per Musacchio, Calhanoglu e Biglia. Stop anche per Saelemaekers: verrà valutato nei prossimi giorni. Intanto, oggi ai nostri microfoni ha parlato Tullio Tinti, agente di Matteo Gabbia.

Dalla Francia rimbalza una clamorosa notizia che riguarda Ralf Rangnick: il tedesco avrebbe firmato un pre contratto col Milan>>>

