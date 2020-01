Milan Top News – Parla Pioli, Borini passa al Verona: novità di mercato

MILAN TOP NEWS – Vigilia di Coppa Italia in casa Milan, che domani alle ore 18.00 affronterà a San Siro la SPAL di Leonardo Semplici, fanalino di coda del campionato. Ai microfoni di Milan TV è intervenuto il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli, che ha presentato la gara e ha dichiarato che potrebbe fare turnover. La lista dei convocati del Milan vede alcune defezioni causa infortuni: tra questi Calhanoglu e Calabria.

In ottica mercato, è ufficiale il trasferimento di Fabio Borini all’Hellas Verona. L’ex attaccante rossonero ha salutato il Milan attraverso un bellissimo post su Instagram. La dirigenza rossonera lavora sempre sulle uscite e il prossimo destinato a lasciare il Milan è Ricardo Rodríguez. Lo svizzero potrebbe andare al PSV visto l’incontro di oggi a Casa Milan con il ds degli olandese John de Jong. Intanto, sfuma Politano che andrà alla Roma in cambio di Spinazzola, che vestirà nerazzurro. Piatek col 4-4-2 può restare, mentre per Suso si fa avanti il Lipsia.

